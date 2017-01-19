Merkez Bankası öyle bir Dolar tahmini yaptı ki...
Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre yıl sonu dolar/TL tahmini 3.8619 olarak açıklandı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinde yıl sonu dolar beklentisi 3.8619 olurken, Ocak ayı sonu Dolar/TL kuru beklentisiyse 3.7675 oldu.
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 8.48 olurken, 24 aylık dönemde enflasyon beklentisi yüzde 7.59 oldu.
Merkez Bankası Aralık ayında doların yıl sonunda 3.46 olacağını tahmin etmiş ancak Dolar yılı 3:80'inin üzerinde tamamlamıştı.