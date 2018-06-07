Samanyolu Haber /Dünya / Tesla yoluna Musk kardeşlerle devam edecek /07 Haziran 2018 09:31

Tesla yoluna Musk kardeşlerle devam edecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk'ı görevden alma oylamasında galip ayrılan taraf Musk kardeşler oldu.

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Tesla şirketinin dün yaptığı yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması oyladı.
Tesla'nın önde gelen hissedarlarından biri olan Jing Zhao isimli yatırımcı, Musk'ın yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önermiş, bunun üzerine Musk'ın CEO olarak göreve devam edip etmemesi tartışmaya açılmıştı.

TSİ 12.30'da başlayan toplatıda Musk'ın görevde kalması kararı çıktı.

Şirketin CEO'su olan Musk aynı zamanda yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.
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