Buğday eken çiftçi bu yıl resmen bitik

Yılın altıncı ayına girilmesiyle tarım sektörünün 2018 tablosu da netleşmeye başladı. Türkiye Ziraatçiler Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, 2018’in tarım sektörü açısından geçen yıllara göre daha zorlu bir yıl olacağını kaydetti. Demirtaş’a göre mevsimler değişiklikler etkisiyle rekoltedeki düşüş ve döviz kurunun yükselmesi sonucu hızla artan girdi maliyetleri bu yıla damgasını vuracak. Bu yıl Diyarbakır’da kuraklığa bağlı olarak normalde ortalama dekar başına 400-500 kilo olan rekoltenin mevcut durumda 300-350 kiloya gerilediğini anlatan Demirtaş, aynı rekolte düşüklüğünün Mardin, Şanlıurfa, Çukurova Bölgesi ve Kayseri’de de yaşandığını kaydetti. Kuraklığın yanı sıra Kayseri’de yaşanan don olayının buğdayda yüzde 30 civarında zarar oluşturduğunu ifade eden Demirtaş, “Özellikle mayıs ayının ikinci yarısında gerçekleşen aşırı yağış ve dolu da önemli zararlara neden oldu. İzmir Ödemiş’te sel, Eskişehir ve Samsun’da dolu, Yalova, Bursa, Manisa, Ankara ve Erzurum’da taşkın ve seller nedeniyle ciddi zararlar meydana geldi” dedi.





TÜİK tahminini geçti





Bu yıl Buğday üretiminde yüzde 2.3’lük bir azalma öngören Türkiye İstatistik Kurumu’nın (TÜİK) aksine Demirtaş, bu tahminin düşük olduğunu, bazı bölgelerde Buğday rekoltesindeki azalışın yüzde 20’lere ulaştığını kaydetti. Üreticileri mağdur eden bir diğer gelişme de bu yılki alım fiyatlarının üretim maliyetlerindeki artışı karşılamayacak düzeyde kalması oldu. Yılbaşından beri kurlarda yüzde 25 artış olduğuna dikkat çeken Demirtaş, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım fiyatlarındaki artış oranının yüzde 11’de kalmasını eleştirdi. Demirtaş, “Başta mazot olmak üzere tarımsal girdiler kura endeksli. Dövizdeki artışa paralel girdi fiyatları artıyor. Fiyatlar kurun artması gerekçe gösterilerek daha yüksek oranda zamlanıyor” dedi.





Çiftçiye 10 altın kural





Diğer yandan Barilla ve Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan “Makarnalık Buğday Üretimi El Kitabı”na göre, sürdürülebilir makarnalık Buğday üretimi için 10 altın kural bulunuyor. Ürün kalitesini artırma, çevreye zararlı etkileri azaltma, toprağın daha verimli ve uzun yıllar nasıl kullanılabileceği uygulama örnekleri ile yer alan kitapta 10 altın kural şöyle sıralandı: “Makarnalık buğdaya uygun ekoloji ve arazi seçimi, toprak işleme, münavebe, en uygun çeşidi kullanma, sertifikalı tohum kullanımı, doğru zamanda ekim yapmak, doğru miktarda tohum kullanma, uygun şekilde gübreleme yapma, yabancı otları kontrol altında tutma ve hastalıklarla mücadele etme.”





Cumhuriyet