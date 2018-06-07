Bahçeli'den anket şirketlerine: Kiralık, şerefsiz, kumpas araçları...

Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında ‘24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl' temalı bölge istişare toplantılarına Sivas'tan başladı.



Seçimler öncesi anketlerini açıklayan şirketlerin partisini küçük göstermeye çalıştığını iddia eden Bahçeli "Şerefsiz bir kumpasın aracı olan kiralık anket şirketleri ne söylerse söylesin, MHP okyanusları aşa aşa geliyor, her geçen gün yükseliyor" iddiasında bulundu.



Bahçeli şöyle dedi:

15 Temmuz'dan sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlılıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyaç göz ardı edilemezdi, görmezden gelinemezdi. Parlamenter sistemi tekrar yürürlüğe koyma vaatleri ise beyhude bir çabadır. Türkiye'nin siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sistemi yerini güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bırakmış, Türkiye'nin ufkunu gölgeleyen önemli bir sorun uzlaşma kültürüyle ortadan kaldırılmıştır. MHP başından sonuna yeni hükümet sisteminin paydaşıdır. Beşinci kol faaliyetiyle partimizi küçültmeye, küçük göstermeye, eritmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik şerefsiz bir kumpasın aracı olan kiralık anket şirketleri ne söylerse söylesin, MHP desteğinizle, milletimizin teveccüh ve takdiriyle değil barajları, okyanusları aşa aşa geliyor, her geçen gün yükseliyor.