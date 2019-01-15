Tesla, hackleyen kişiye bedava Model 3 otomobil verecek

Yıllardır beyaz hackerlar (kötü niyetli olmayan yazılım korsanları) ile benzer işbirlikleri yapan firma bu şekilde kendi gözünden kaçan açıkları hızlı şekilde tespit edip kapatıyor. Son dört yıldır 'bug avcılığı' programı yürüten şirket, sistemdeki zayıflıkları tespit eden hackerlara şimdiye kadar yüzbinlerce dolar ödül dağıttı. Şirketin kurucusu Elon Musk'un başarılı olan bazı hackerları işe aldığı da biliniyor.







Tespit edilen açık başına 15 bin Euro





Euronews'in haberine göre tespit edilen bug (yazılım sorunu veya yazılım açığı) başına 15 bin dolar ödeyen Tesla, önceden bilgi vererek iyi niyetle kendi aracını hackleyen müşterilerin garantisini de bozmuyor.





Tesla işi bir adım daha ileri götürerek bu yıl Pwn2Own uluslararası hacker etkinliğine katılan ilk otomobil üreticisi olacak. Mart ayında Vancouver'da gerçekleşecek olan etkinlikte Model 3'ü adeta aslanların önüne yem olarak atacak olan Tesla, yazılımı hackleyebilen kişiye aracı bedava verecek.









