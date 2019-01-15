Samanyolu Haber /Gündem / 'Can güvenliğim yok' diyen Enes Kanter'e 'tweet mesajlarından' kırmızı bülten çıkardılar /15 Ocak 2019 16:14

'Can güvenliğim yok' diyen Enes Kanter'e 'tweet mesajlarından' kırmızı bülten çıkardılar

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de oynayan basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapıldı.

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'deki turnuvaya can güvenliği endişesi ve aldığı tehditler sebebiyle takımıyla katılmama kararı alan New York Knicks oyuncusu Enes Kanter'le ilgili Türkiye yargısı kırmızı bülten talebinde bulundu.

Uzun yıllardır Türkiye'ye gitmeyen ancak hakkında darbe vb suçlamalar yapılan ünlü basketbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı örgüte üye olmak iddiasıyla iade talepnamesi hazırlandı.

Kanter'in Twitter paylaşımlarının kanıt olarak eklendiği talepte Türkiye'ye iadesi istendi.

Savcılık, talepnamenin yanı sıra Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik de evrak düzenledi. 

Kırmızı bülten ve iade talepleri muhatap ülkeler tarafından, gelen belgelerde suç isnadının hukuki temelinin olup olmadığı ve adil yargılanmama ihtimalleri göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor.
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