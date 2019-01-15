Samanyolu Haber /Dünya / Buzul erimelerinde büyük artış /15 Ocak 2019 15:54

Buzul erimelerinde büyük artış

Kaliforniya ve Utrecht üniversiteleri ile NASA'nın ortak yürüttüğü çalışmada, geçmiş yıllara oranla Antarktika'daki buzuların erime oranında yaşanan büyük artışı ortaya koydu.

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Science Daily'nin haberine göre, Kalifornia ve Utrecht üniversiteleri ile NASA Jet İtiş Laboratuvarı'nın yürüttüğü araştırma, Antarktika'da buzullardaki erime oranının, 2001-2017 arasında yılda ortalama yüzde 280 artış gösterdiğini ortaya koydu.
Araştırmada 1979-2001 arasında yılda ortalama 48 milyar ton buzulun eridiği Antarktika'da bu kaybın, 2001-2017 aralığında senede 134 milyar tona çıktığına işaret edildi.

Sonuçları 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırma çerçevesinde bilim adamlarının, Antarktika'da 176 havzayı ve civar adaları kuşatan 18 bölgeyi incelediği belirtildi.

DENİZ SUYU SEVİYESİNDE BÜYÜK BİR ARTIŞ BEKLENİYOR

Bilim adamları, Antarktika'da buzulların erime seviyesindeki bu artışın, 1979-2017 aralığında küresel deniz suyu seviyelerinin yaklaşık bir buçuk santimetre yükselmesine neden olduğuna dikkati çekti.

Araştırma ekibinin lideri Eric Rignot, "Antarktika'da buz tabakasının erimeye devam etmesi halinde gelecek yüzyıllarda deniz suyu seviyelerinde kıta kaynaklı daha büyük artış beklediklerini" kaydetti.
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