"Terörle mücadele defteri" sözleriyle gündeme gelen Davutoğlu, canlı yayında...

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na çıkarken Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı'na taşıdığı Ahmet Davutoğlu, geçen günlerde söylediği ve çokça tartışılan "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz; 7 Haziran ile 1 Kasım arası en kritik dönemlerden biri" sözleri sonrası ilk kez kameraların karşısına geçiyor.





Yeni parti kurma girişimi sürecinde AKP çevrelerinden kendisine yöneltilen suçlamalara geçen günlerde ağır bir yanıt veren Davutoğlu, yarın (28 Ağustos 2019) TV5'te Suat Toktaş'ın moderatörlüğünde Düşünme Vakti adlı programa katılacak.





Davet edilmediği AKP'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sırasında konuşan Davutoğlu,"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk" demişti.





Çok sayıda kişinin sözlerine açıklık getirmesini talep ettiği ve hakkında 'suçu bildirmemek' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan Davutoğlu'nun 7-Haziran-1 Kasım sözlerine de bu programda açıklık getireceği belirtildi.





TV5, Davutoğlu'nun programa katılacak olmasını şu sözlerle duyurdu:





"Ahmet Davutoğlu TV5'te...





Terörle mücadele defteri açılırsa' sözüyle neyi kastetti, kimi hedef aldı?





Yeni yol haritası ne olacak?





Seçilmiş son başbakan Ahmet Davutoğlu, Suat Toktaş'ın sunduğu Düşünme Vakti'nde soruları yanıtlıyor. #DüşünmeVakti yarın 20.30'da TV5'te..."





(t24.com.tr)



