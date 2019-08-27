İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD Kongresi'nden Trump'a çağrı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin ikinci sevkiyatının başlaması haberi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım uygulaması' çağrısında bulundu.







Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Trump, ABD yasasının da gerektirdiği gibi Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulamalısınız" denilirken, "Türkiye çıkarlarına en iyi şekilde ABD ile iş birliğiyle ulaşır, Kremlin'le değil" ifadesi kullanıldı.





Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin ikinci sevkiyatı bugün başlamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da bir araya gelmesinin ardından S-400 hava savunma sisteminin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı Ankara'ya iniş yapmıştı.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin S-400 almasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkardıklarını duyurmuştu. Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programında tutmak için geçmişte ''alternatif yollar'' aradığını ve devletin her kademesinden isimlerin Türkiye'ye F-35 ile S-400'lerin uyumsuz olduğunu söylediğini aktarmıştı.



