"İmamoğlu'ndan Erdoğan’a iki rest"

Takvimler 28 Kasım 2017’yi gösteriyordu. O günlerde henüz bugünkü kadar tanınmamış olan CHP’nin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır’a gelmişti. Hem iki yıl önce katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin anmasına katılacaktı hem de o dönem kayyum atamalarıyla demokrasi tartışmalarının yine merkezinde yer alan ilde soruları cevaplayacaktı. O dönem cevabı şu olmuştu: "Kayyum atanması süreciyle yine istifası istenerek görevinden alınma süreci, tabii bunların her birisi demokratik olmayan, ne yazık ki ülkemizde yaşanmasını istemediğimiz hal ve durumlar.”





Aradan geçen yaklaşık iki yıllık sürenin ardından İmamoğlu hafta sonu yeniden Diyarbakır’a gidecek. CHP’nin Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeni Cihan Yaşar’ın düğününde nikah şahitliği yapacağı programı dahilinde gerçekleşecek ziyaret. İmamoğlu’nun ziyaretinin şekli bu kez çok daha önemli. Birkaç sebeple… Birincisi Diyarbakır kayyum atanan üç ilden biri. Kendisi bu atamalara gerek sosyal medyada gerek konuşmalarında partisi dahil en sert çıkışı yapanlardan. Söylediklerinden biri şu idi:





"31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.”





İmamoğlu ve Mızraklı bir araya gelecek





İmamoğlu Diyarbakır ziyareti ile sadece sözel değil yerinde simgesel bir dayanışma mesajını da vermiş olacak. HDP içinden bir kaynağa göre, İmamoğlu ve görevden alınan Adnan Selçuk Mızraklı bir araya gelecek. Kaynak, "yeri ve şekli konusunda ayrıntılar konuşuluyor” diye son durumu anlattı.





CHP içinden bir kaynak, İmamoğlu’nun Tahir Elçi’nin Bağlar İlçesi Yeniköy Asri Mezarlığı’ndaki gömütünü de ziyaret edeceğini anlatıyor. Sur’da Diyarbakırlılarla bir buluşma da olabileceği de söyleniyor. Daha önce İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul’da Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile buluşmuştu. Benzer bir buluşmanın Diyarbakır’da da olabileceği söyleniyordu. Ancak HDP'den bir kaynak 27 Ağustos Salı günü itibarıyla durumu şöyle özetledi: "Başak Hanım’a ulaşmış herhangi bir talep bulunmuyor.”





Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, (İmamoğlu’nun doğduğu yer olan) Trabzon'da yaptığı şu ‘uyarı’ ekseninde yapılacak: "İstanbul’un, bu aziz şehrin bölücü örgütün destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız.”





"Milletin iradesi en öndedir”





Uzun süredir HDP’yi kriminalize etmeye çalışan iktidar; özellikle İstanbul’da CHP ile İYİ Parti’nin kurduğu ittifaka adı konmadan destek veren HDP-Kürt seçmeni bu bloktan koparmaya uğraşıyor. Daha açık bir tanımlama ile CHP ile HDP’yi ayırmaya çalışıyor. İmamoğlu İstanbul’a da bir kayyum gelebilir iması taşıyan bu sözlere şöyle cevap verdi:





"Bu söylenenlerin artık hiçbir karşılığı yok. İstanbul emin ellerde. İstanbul, halkın yüzde 55’inin oy verdiği bir belediye başkanının ahlaklı, nitelikli, çok inanmış yol arkadaşları ile ve insanları işin içine katarak, parti ayrımı yapmaksızın, seçildikten sonra belediye başkanı kimliğiyle herkesi kucaklayan bir belediye başkanına emanet. Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken şöyle düşünüyor olabilir; bir kişinin kararıyla her şey yapılır gibi. Milletin iradesi en öndedir.”





Vakıflara destek kesildi





Ekrem İmamoğlu bir yandan ‘demokrasi dışı' diye tarif ettiği kayyum atamalarına karşı, sözleriyle ve hafta sonu yerine giderek karşı çıkarken… Öte yandan bugün itibarıyla Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde bulunduğu TÜRGEV, yine Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda olduğu TÜGVA’nın da aralarında bulunduğu farklı gruplara da ait onlarca vakfa belediyeden giden 357 milyon lira kaynağı kesti.





İmamoğlu Erdoğan’a kısa sürede iki rest çekmiş oldu. Hem kayyum atamalarında kendisinin belediye başkanlığında desteği olanlara, Erdoğan ile çatışmayı da göze alarak sırtını çevirmedi. Bunu bir demokrasi sorunu olarak algılayıp tepki verdi, vermeye devam edecek. Hem de seçim öncesi söz verdiği şekilde harcama şekilleri tartışmalı vakıflara ödemeleri sonlandırdı. 2023’e kalmayacağı kesin olan seçimlerde Ekrem İmamoğlu, ismini her geçen gün daha da öne çıkarıyor.





(Murat Sabuncu - Deutsche Welle Türkçe)



