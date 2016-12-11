Samanyolu Haber /Gündem / Terör son derece azalmıştır /11 Aralık 2016 21:33

Terör son derece azalmıştır

Dün Beşiktaş saldırılarında 38 kişi şehit oldu; Bugün AKP'li Aktay: Terör son derece azalmıştır

Terör son derece azalmıştır

Aynı Türkiye'de mi yaşıyoruz Yasin Aktay?

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan iki patlama sonrası hükümet kanadından skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, CNN Türk'te bir programa katılarak saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yasin Aktay, "Suriye'de ve Türkiye'de yürütülmekte olan son derece başarılı güvenlik operasyonları karşısında geriletmiş gibi bir durum var. Bunu amaçlamış durumdalar. Emin olabilirsiniz ki terör şu anda son derece azalmış durumda. Bu kadar etkili ve büyük bir eylem yapmış olmaları güçlerini göstermiyor. Bilakis ne kadar zayıflamış olduklarını gösteriyor. Düşünün artık halka kendilerini beğendirmek, taban bulmaktan yana umutlarını tamamen koparmış durumdalar. Artık intikam eylemleri yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet
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