NATO'daki kritik görevlere aşırı ulusalcı Rusya yanlısı isimleri atıyor





Türkiye, Erdoğan’a karşı gerçekleştirilen başarısız darbe girişimin ardından, Londra başta olmak üzere NATO’nun ofislerinde önemli görevlere Rusya yanlısı muhafazakârları yerleştiriyor.





Daily Mail Online yazarı Dave Burke "Türkiye, Erdoğan'a karşı yapılan darbe girişiminin ardından NATO'daki kritik görevlere Rusya yanlısı tutucu isimleri atıyor" başlıklı yazısında, "Temmuz’daki darbe girişiminden bu yana yüzlerce NATO yetkilisi ve diplomat, Erdoğan tarafından tasfiye edildi. Tasfiye edilenlerin yerine “ulta-ulusalcıların” yerleştirildiğine dair endişeler arttı. Bu isimler içinde Londra’daki Türk savunma ataşesinin ofisinde göreve başlayan 2 üst düzey yetkilinin de olduğu belirtiliyor. Avrupa Konseyi, tasfiyelerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkladı." ifadelerini kullandı.



Dave Burke'nin yazısı şu şekilde;

Türkiye’nin, “Batı karşıtı” ve Rusya yanlısı isimlere üst düzey diplomatik ve NATO görevleri verdiği iddia ediliyor. Ki bu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çok önemli bir zafer elde edeceği anlamına geliyor.





Avrupa Konseyi tarafından “illegal” olarak tanımlanan Temmuz’daki başarısız darbe girişiminden bu yana, yüzlerce NATO yetkilisi ve diplomat Erdoğan tarafından tasfiye edildi. Tecrübeli kadronun görevlerinden alınmasının ardından bu görevlilerin yerine “Ultra-ulusalcı” ve “Batı karşıtı” isimlerin atandığına dair endişeler dillendiriliyor.





Türkiye’de, hükümetin 15 Temmuz darbe girişimini organize etmekle suçladığı Fethullah Gülen’i desteklemekle suçlanan 100 bin devlet personelinin görevden alındığı ya da ihraç edildiği tahmin ediliyor.













General Curtis Scaparrotti'nin sözleri







Geçen hafta, NATO’nun üst düzey askeri yetkilisi, General Curtis Scaparrotti, 150 Türk görevlinin azledildiğini veya emekliliğe sevk edildiğini, bunun da kurmaylar arasında büyük gerilim yarattığını söyledi. Bu isimlerden bazıları, General Scaparrotti’ye, görevlerinden alınmalarıyla ilgili endişelerini yazılı biçimde iletti.





The Times’ın haberinde yayınladığı e-mail sızıntısında şöyle diyordu General: “Ben ve Türk meslektaşlarım, orduda (NATO) ve kurumsal departmanlarımızda ultra ulusalcı ve batı karşıtı isimlerde hatırı sayılır bir artış gözlemliyoruz.”





“Türkiye’den NATO’ya yeni katılanların bazılarının radikal düşüncelere sahip olduğuna tanık olmak endişe verici. Bazıları NATO’nun değerlerini sorguluyor ve hatta Rusya-Çin-İran’ı destek konusunda oldukça duyarlı iken, Batılı kurumlardan nefret ediyorlar.”





Bu isimler içinde Londra’daki Türk savunma ataşesinin ofisinde göreve başlayan 2 üst düzey yetkilinin de olduğu belirtiliyor.





"NATO'NUN ETKİNLİĞİ AZALACAK"





Moskova’nın NATO ile tansiyonun yükseldiği ve Rusya’nın Avrupa sınırlarında askeri varlığını artırdığı bir dönemde yaşanan bu gelişme, Putin için büyük bir propaganda imkânı sağlayacaktır. Bu ayrıca 28 üyesinin mutabakatıyla işleyen NATO’nun etkinliğini de azaltacaktır.





Geçen ay Erdoğan, kendi rejimine karşı yapılan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirilen personeli “Terörist” olarak adlandırdı. Ülkelere, NATO bünyesindeki Türk askerlere sığınma hakkı vermeme çağrısı yaptı ve Milliyet gazetesine verdiği demeçte şöyle dedi: Bir terörist, terörist bir asker, darbeye karışan bir asker nasıl olur da NATO’da çalışabilir?”





Ve devam etti: “NATO, bu tür askerlerin sığınma taleplerini kabul edemez. Bu kişiler terörle suçlanıyor.”

Avrupa Konseyi’ndeki hukuk uzmanları, dün devlet personelinin tasfiyesinin uluslararası hukuka ve Türk anayasasına aykırı olduğunu söyledi.





TASFİYELER HUKUKA AYKIRI





Venedik Komisyonu olarak adlandırılan bu hukuk uzmanları şu karara vardı: Hükümet tarafından alınan tedbirler, Türk anayasası ve uluslararası hukukun sınırlarını aştı.





General Scaparrotti, merhum askerlere yapılan muameleyle ilgili endişesini dile getirdi ve “Onlara iyi davranılacağına dair garanti verilmişti” dedi. General şöyle konuştu: “Burada yetenekli, kapasiteli personelim vardı, kadrom üzerinde itibarsızlaştırma yapılıyor.”





Scaparrotti, NATO’da görevli 300 Türk askerin yaklaşık yarısının görevlerinden alındığını, bunların yerine şimdiden 75 yeni ismin yerleştirildiğini belirtti. General, NATO’ya bağlı hiçbir Türk askerinin darbe teşebbüsüne katılmış olabileceğine dair en ufak bir şüphesinin bulunmadığını da vurguladı.





Türkiye, NATO’daki en büyük ordulardan birine sahip ve Ortadoğu ve Karadeniz bölgesi için stratejik bir köprü konumunda. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Birlik’te çalışan bazı Türk görevlilerinin Avrupa’dan sığınma talep ettiğini açıkladı ancak daha fazla detay vermedi.





KAYNAK: DAVE BURKE - DAILY MAIL ONLINE