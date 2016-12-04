Terör saldırısındaki ihmal iddianame ile ortaya çıktı

İddianamede, patlamada kullanılan araç için 11 Ocak 2016 tarihinde çalıntı kaydı oluşturulduğu belirtilirken, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında ise aracın “06 Şubat 2016 günü saat 13.56’da Ankara Yenimahalle Mevlânâ Bulvarı, 06 Şubat 2011 günü saat 14.03’te Ankara Çankaya ve 11 Şubat 2016 günü saat 13.08’de yine Ankara Çankaya” da görüldüğü ortaya çıktı.







Aranırken Lice'ye götürdü





İddianamede yer alan bilgilere göre Metin Arslan, bombalı saldırıda kullanılan aracı hırsızlık çetesinden satın alarak önce Lice kırsalında bulunan PKK’nın dağ kadrosundaki militanlara götürdü, ardından da talimatlar doğrultusunda Ankara’ya getirerek örgüt mensuplarına teslim etti. Metin Arslan’ın daha öncede Ford Focus, Citroen C3, Volkswagen Golf marka araçları aynı yöntemle hırsızlık çetesinden alarak bombalı saldırılarda kullanılmak üzere PKK’ya teslim ettiği, 10 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Sultanbeyli’de Fatih Polis Merkezi’ne saldırı ile Diyarbakır Çınar’da Emniyet Müdürlüğü lojmanlarına yönelik bombalı saldırıda kullanılan araçları da temin eden kişi olduğu belirtildi. Bu nedenlerle Arslan’ın arandığı ve istihbaratın takibinde olduğu da belirlendi.









Saldırı gecesi yakalandı





Patlamanın olduğu gece İstanbul’dan Ankara istikametine giden yolcu otobüsüne yapılan operasyonla TEM-04 otoyolunda yakalanan Metin Arslan ifadesinde, PKK’nın Lice kırsalında bulunan örgüt üyeleri Erhan, Baran, Şirin ve Koca’dan aldığı talimatlar doğrultusunda araçları satın aldığını, her araç için kendisine 16 ila 17 bin lira para verildiğini, sahte plakalar ve evraklar hazırlayarak götürüp örgüte teslim ettiğini söyledi.