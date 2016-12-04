Samanyolu Haber /Gündem / Terör saldırısındaki ihmal iddianame ile ortaya çıktı /04 Aralık 2016 11:47

Terör saldırısındaki ihmal iddianame ile ortaya çıktı

Ankara Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da TAK tarafından üstlenilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili düzenlenen iddianamede, çarpıcı bilgilere yer verildi. İddianameye göre çalıntı kaydı oluşturulduğu belirtilen araç saatlerce Ankara'da dolaşmış.

SHABER3.COM

İddianamede, patlamada kullanılan araç için 11 Ocak 2016 tarihinde çalıntı kaydı oluşturulduğu belirtilirken, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında ise aracın “06 Şubat 2016 günü saat 13.56’da Ankara Yenimahalle Mevlânâ Bulvarı, 06 Şubat 2011 günü saat 14.03’te Ankara Çankaya ve 11 Şubat 2016 günü saat 13.08’de yine Ankara Çankaya” da görüldüğü ortaya çıktı.

Aranırken Lice'ye götürdü

İddianamede yer alan bilgilere göre Metin Arslan, bombalı saldırıda kullanılan aracı hırsızlık çetesinden satın alarak önce Lice kırsalında bulunan PKK’nın dağ kadrosundaki militanlara götürdü, ardından da talimatlar doğrultusunda Ankara’ya getirerek örgüt mensuplarına teslim etti. Metin Arslan’ın daha öncede Ford Focus, Citroen C3, Volkswagen Golf marka araçları aynı yöntemle hırsızlık çetesinden alarak bombalı saldırılarda kullanılmak üzere PKK’ya teslim ettiği, 10 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Sultanbeyli’de Fatih Polis Merkezi’ne saldırı ile Diyarbakır Çınar’da Emniyet Müdürlüğü lojmanlarına yönelik bombalı saldırıda kullanılan araçları da temin eden kişi olduğu belirtildi. Bu nedenlerle Arslan’ın arandığı ve istihbaratın takibinde olduğu da belirlendi.


 
Saldırı gecesi yakalandı

Patlamanın olduğu gece İstanbul’dan Ankara istikametine giden yolcu otobüsüne yapılan operasyonla TEM-04 otoyolunda yakalanan Metin Arslan ifadesinde, PKK’nın Lice kırsalında bulunan örgüt üyeleri Erhan, Baran, Şirin ve Koca’dan aldığı talimatlar doğrultusunda araçları satın aldığını, her araç için kendisine 16 ila 17 bin lira para verildiğini, sahte plakalar ve evraklar hazırlayarak götürüp örgüte teslim ettiğini söyledi. 
<< Önceki Haber Terör saldırısındaki ihmal iddianame ile ortaya çıktı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:30:15