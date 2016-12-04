Samanyolu Haber /Gündem / Darbe hakkında Hakan Fidan'ı dinlemek için izin bekleniyor /04 Aralık 2016 11:30

Darbe hakkında Hakan Fidan'ı dinlemek için izin bekleniyor

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın neden dinlenmediğini açıkladı.

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TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek, muhalefet tarafından getirilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Komisyon'da dinlenilmesi ile ilgili topu Hükümete  attı. Petek, 15 Temmuz gecesi derdest edilerek rehin alınan Akar'ın Komisyon'a çağrılması hakkında "Genelkurmay Başkanımızla ilgili meseleyi uygun bir zamanda çözeceğiz. Türkiye şu anda hem Suriye’de hem Irak’ta bir savaş yürütüyor. Bu savaşı Genelkurmay Başkanı sevk ve idare ediyor. Dolayısıyla onun müsait olduğu zamanı belirlememiz lazım" dedi. Fidan'ın çağrılmasının ise Başbakan Binali Yıldırım'ın iznine bağlı olduğunu hatırlatan Petek, "Hakan Fidan konusu biraz daha farklı. Dünyada istih­barat birimleri tek başına araştırma ve soruş­turma komisyonlarının muhatabı olarak kabul edilmez" ifadesi kullandı.
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