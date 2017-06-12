Samanyolu Haber /Spor / Terim açıkladı: Primi baskıyla 650 bin Euro'ya çıkardılar /12 Haziran 2017 12:55

Terim açıkladı: Primi baskıyla 650 bin Euro'ya çıkardılar

Grubu geçemeyen Türkiye'de milli futbolcuların kişi başı 650 bin euro aldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

A Milli Takım'ın Euro 2016'da aldığı 650 bin euroluk prim dün Fatih Terim tarafından da doğrulandı.

Arda Turan skandalı sonrasında ilk kez detaylı konuşan Fatih Terim oyuncuların baskısı nedeniyle İzlanda maçı sonrası primlerin 500 bin Euro’dan 650 bin Euro’ya çıktığını kabul etti.

“Mehmetçikler can verirken, ülke iç dış düşmanlarla mücadele ederken Milli Takım'daki krizin bu şımarıklığın gündem olmasından utanıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Terim yaşananın bir prim krizinden fazlası olduğuna dikkat çekti. Fransa'da yaşanan süreci değerlendiren Terim, basına bilgi sızdırılması gibi bir konu olmadığının altı çizdi.

Bununla birlikte prim iddialarını da doğrulayan Terim, oyuncuların baskısı üzerine primin arttığını ifade etti. Fatih Terim, önce 150 bin Euro olarak belirlenen, sonradan TFF'nin 500 bin Euro'ya yükselttiği primlerin futbolcuların baskısıyla 650 bin Euro'ya çıkartıldığı iddialarını kabul etti.

ŞAMPİYON PORTEKİZ BİLE 275 BİN EURO ALMIŞTI

Grupları dahi geçemeyen takımın aldığı bu prim büyük tepki çekerken aynı turnuvada şampiyon olan Portekiz'in oyuncuları ise sadece 275 bin euro almıştı.
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