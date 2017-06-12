Samanyolu Haber /Gündem / Öngöremediğimiz kadar kötü /12 Haziran 2017 12:55

Öngöremediğimiz kadar kötü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda, katılımcılardan yüzde 52 gibi yüksek bir oranının sistemden ayrıldığını belirterek, sistemin dizaynını gözden geçirmek üzere çalışacaklarını söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten BES açıklaması

Şimşek, NTV canlı yayınında, BES’e otomatik katılımın yanısıra, uluslararası piyasalarda Türkiye algısı, Katar’la ilişkiler, trafik sigortası ve kıdem tazminatı düzenlemeleri konusundaki sorulara şu yanıtları verdi:

Uluslararası piyasalarda Türkiye algısı benim izlenimime göre daha yapıcı, referandum sonrası Avrupa ile daha yapıcı bir yaklaşım soz konusu, algıda bir miktar iyileşme var.

‘KATAR’A DESTEK OLACAĞIZ’

Katar’la çok güçlü diyaloğumuz var, esas konu ticari değil esas konu Katar’a uygulanan abluka, biz Ortadoğu’da barış istiyoruz. Katar konusunda inanıyoruz ki sağduyu galip gelir sorun büyümeden çözülür. Biz Katar’a destek olacağız, elimizden geleni yapacağız, amaç daha fazla gıda satmak değil, krizin Katar’a yansımasını sınırlandırmak.

‘BAZI ŞİRKETLER SİSTEMLERİNİ AÇMIYOR’

Reform seferberliği için hazırlıklar var güçlü ivme lazım. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek. Tavan fiyat uygulamasında sektörün önerilerini dikkate aldık ama bazı şirketler hala sistemlerini açmıyorlar ve bizi başka tedbirlere yöneltiyorlar.

‘ÖNGÖREMEDİĞİMİZ KADAR KÖTÜ’

BES’e otomatik katılımda 5.6 milyon kişi sisteme girdi yüzde 52 gibi yüksek bir rakamda ayrılış oldu öngöremediğimiz kadar kötü. Bireysel emeklilikte yeterince başarılı olduğumuzu söyleyemem, cayma oranı yüksek, dizaynı gözden geçirmemiz lazım; bu konuda çalışacağız.

Şubat ayı verilerine göre 1.6 milyon kişi otomatik katılım aracılığı ile BES'e girmiş, 571 bini yani gelenlerin yüzde 34’ü sistemden çıkmıştı. Bu rakam haziran ayı itibariyle yüzde 52’ye yükselmiş oldu.

‘KAMUNUN KIDEM TAZMİNATI İŞİNE BULAŞMAMASI LAZIM’

Kıdem tazminatı konusunda bütün taraflar dünyadaki değişimi doğru okuması lazım, bugün varolan meslekler gelecekte olmayacak biz bu modelle devam edemeyiz. Kıdem tazminatında bugüne kadarki modeli doğru bulmuyorum, kamunun kıdem tazminatı işine bulaşmaması lazım.
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