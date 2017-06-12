Samanyolu Haber /Gündem / OHAL'de bir intihar daha /12 Haziran 2017 12:36

OHAL'de bir intihar daha

Eşi aylardır tutuklu olan 60 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti

SHABER3.COM

Aydın'ın Söke ilçesinde, Hizmet Hareketi'ne yönelik kitlesel kırım çerçevesinde geçen yıl tutuklanan esnaf V.G'nin eşi 60 yaşındaki Hatice G., kendini asarak intihar etti.

Kırtasiyeci olan V.G.'nin tutuklanmasının ardından Hatice G. çocuklarıyla beraber kırtasiye dükkanını işletmeye çalışıyordu. Eşinin başına gelenler, ailesini ayakta tutmak için verdiği çaba sonucunda Hatice G. bunalıma girdi. Fevzipaşa Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi'ndeki evinde kimsenin olmadığı sırada iple kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.

Yakınları dün saat 20.00'de eve gelince Hatice G.'yi tavana asılı buldu. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yakınları ölüm haberi üzerine büyük acı yaşadı.

Söke Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 
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