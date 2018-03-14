Samanyolu Haber /Gündem / Tercümansız özel görüştükleri Tillerson gitti, Menbiç planı askıya alındı /14 Mart 2018 15:21

Tercümansız özel görüştükleri Tillerson gitti, Menbiç planı askıya alındı

ABD Başkanı Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alıp yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmesinin yankıları sürerken Rusya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Mart’ta Tillerson’la planlanan “Menbiç” görüşmesinin ertelenebileceğini açıkladı.

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Moskova’da, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı sonrası Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Yeni Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile aynı anlayışla çalışmak isteriz” dedi.

Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, 19 Mart’ta ABD ile Menbiç konusunda masaya oturacaklarını, YPG’lilerin bölgeden çıkmaması durumunda ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Menbiç’e operasyon yapacaklarını söylemişti.

TILLERSON ANKARA’DA YALNIZ GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD’nin görevden alınan Dışişleri Bakanı, diplomatik teamüllerin dışına çıkarak Ankara ziyareti sırasında Erdoğan ve Çavuşoğlu ile yanında herhangi bir diplomat, tercüman ya da not tutucu olmaksızın 3,5 saat görüşmüştü. Amerikan medyasının da yerden yere vurduğu bu “diplomasi dışı” görüşmeden kısa süre sonra Mevlüt Çavuşoğlu, YPG’nin Menbiç’ten çıkacağı konusunda Washington ile anlaştıklarını öne sürmüştü.

ANLAŞMA SUYA MI DÜŞTÜ?

Çavuşoğlu’nun “anlaştık” dediği Menbiç konusunun Tillerson’ın kişisel sözü mü, yoksa Trump yönetiminin politikası mı olduğu konusu belirsizliğini koruyor. ABD kanadından Türkiye’nin iddia ettiği 19 Mart’taki görüşmeye dair henüz açıklama gelmemesi soru işaretlerini artırdı.

ANKARA, TILLERSON’LA FLYNN TARZI LOBİ Mİ YAPTI?

Geçen yıl çiçeği burnunda ABD Başkanı Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, “yabancı bir ülke lehine” lobi faaliyetleri yürüttüğünün ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. 

Flynn ve şirketi Flynn Intel Group Inc, ABD Adalet Bakanlığı’na sundukları belgelerde, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarına lobi faaliyeti yürüttüklerini’ kabul etti. 
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