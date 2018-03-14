Katliam isteyen Akit TV'nin cezası belli oldu

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın RTÜK TV'ye yaptığı başvuru sonuçlandı. RTÜK, sunucu Ahmet Keser'in "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" sözlerini yayınlayan AKİT TV'nin bir aylık reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezası kesti. Bu ceza ortalama 25 bin TL'ye denk geliyor.





Yarkadaş'ın şikayetini değerlendiren RTÜK, kanala program durdurma cezası da verdi. Kurul, AKİT TV'deki programın üç gün boyunca yayınlanamayacağına hükmetti.