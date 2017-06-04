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Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?
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Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?
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04 Haziran 2017 13:18
Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?
Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan ayını dua konusunda çok iyi değerlendirlmesi gerektiği söyledi. Özellikle İki rekatta bir selam vererek kıldığınız terâvîhin “tervîha”larında okunmasını tavsiye ettiği duaları anlattı.
Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?
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