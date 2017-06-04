Samanyolu Haber /Gündem / Lohusa kadınlar doğumhanede gözaltına alınırken Hürriyet... /04 Haziran 2017 13:10

Lohusa kadınlar doğumhanede gözaltına alınırken Hürriyet...

Hürriyet'in bugün 1.sayfadan verdiği haberle ilgili yorum ve ekstra bilgiye gerek yok.

Aydın Doğan darbe tiyatrosunda açık verdi

"Hayvan hakları" savunucusu Hürriyet, petshop köşelerinde satılan hayvanların derdine düştü...

80 yaşını aşmış dedeler, nineler "darbeci olmakla suçlanıp" bastonla ya da tekerlekli sandalye ile hapse atılırken...

Yeni doğum yapmış lohusa kadınlar "darbeci olmakla suçlanıp" doğumhanenin kapısında kelepçeyle gözaltına alınırken...

560 bebek, "darbeci olmakla suçlanan" anneleriyle birlikte zindanlarda dünyayı tanımaya çalışırken...

50 binden fazla sivil, "darbeci olmakla suçlanıp" hapse atılırken ve bir çoğu işkenceye maruz kalırken...

Türkiye'nin başkenti Ankara'nın göbeğinde 10'dan fazla sivil, siyah camlı araçlarla kaçırılırken...

Tüm bunları haber yapamayan fakat "Gazete" olmakla övünen Hürriyet ne yapıyordu diye merak edenler için özel bir gazete...

Hürriyet'in manşetini en iyi özetleyen tweet ise Tarık Toros'tan...


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