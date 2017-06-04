Savunmalar rahatsız etti, bakanlık cezaevlerinde frekans avına çıktı

15 Temmuz davalarında sanıkların ‘darbe girişimi’ ile ilgili karanlık noktalar olduğu yönündeki savunmaları ve bazı sanıkların ilk ifadelerini işkence altında verdiklerini açıklamaları hükümeti harekete geçirdi.





Cumhuriyet‘in haberine göre hükümet, ifade ve savunmalarda ortaya çıkan çelişkileri ortadan kaldırmaya, 15 Temmuz gecesi yaşananları tüm gerçekliği ile ortaya koymaya gayret göstermek yerine, teknik bir çalışmanın içine girdi.





Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Başbakanlık, cezaevlerinin çevresinde, sanıkların dışarı ile iletişim kurmasını sağlayacak elektronik haberleşme cihazlarının olup olmadığını aramaya başladı. Cezaevlerinin çevresinde elektronik haberleşme vericisi veya alıcı olup olmadığının tespiti için frekans tespit – spektrum uzmanlarını sahaya çıktı.





Spektrum uzmanlarının başta Ankara Sincan ve İstanbul Silivri olmak üzere üst düzey askerlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresinde frekans avına çıktığı öğrenildi. Frekans dağıtan vericinin tespiti ile birlikte, vericinin ana kaynağının ve cezaevi içindeki alıcısının belirlenmesi amaçlandı.





Hükümete yakın gazetelerde “tek tip savunmalar verilmeye başlandı. Bu dışarıdan talimat alındığını gösteriyor” tezleri dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar; ‘Görmedim, duymadım, söylemedim’ diyerek üç maymunu oynuyorlar… Kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır’ demişti.