Samanyolu Haber /Gündem / Eski başkandan uyarı: Merkez Bankası başkanı istifa etmediği sürece görevden alınamaz /06 Temmuz 2019 11:25

Eski başkandan uyarı: Merkez Bankası başkanı istifa etmediği sürece görevden alınamaz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanlarından ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, “Kendisi istifa etmediği sürece, başkanın görevden alınması mümkün değildir. Bu güvence MB bağımsızlığının ayrılmaz bir parçasıdır.” dedi.

SHABER3.COM

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bir Twitter kullanıcısının, “Durmuş Bey, Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, düşünceleriniz ne efendim?” sorusuna cevap olarak şu seri ifadeleri kullandı:


“Başkan (Guvernör) ancak 27'nci maddedeki yasakların gerçekleşmesi ve bu kanunla kendisine verilen görevlerin devamlı surette ifasını imkânsız kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, atanmasındaki usule göre görevinden af olunabilir.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, kendisi istifa etmediği sürece başkanın görevden alınması mümkün değildir. Bu güvence Merkez Bankası bağımsızlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Uygulamadan da görüleceği üzere bu hususun yasada yazması gerekli şarttır.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, kendisi istifa etmediği sürece başkanın görevden alınması mümkün değildir. Bu güvence Merkez Bankası bağımsızlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Uygulamadan da görüleceği üzere bu hususun yasada yazması gerekli şarttır.

Yeterli koşul ise bu düzenlemenin siyasetçi tarafından içselleştirilmesidir. İçselleştirme de zamanla ortaya çıkacak kültürel birikimle olur. Ülkemiz de eksik olan budur. Kredibilite ve kurumsal kimlik inşası böyle olur.

Amerikan Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi kurumsal kimliği güçlü merkez bankalarında görev değişikliğinin nasıl yapıldığını biliyoruz. Önce aday isimleri ortaya çıkıyor, toplum şöyle veya böyle görüş bildiriyor ve nihayet , üç aylık bir geçiş süresinde, atamaya yetkili makam bir isimle ilgili kararını açıklar.

Süreç şeffaftır, belirsizlik yoktur, piyasa açısından süpriz yoktur.Bu da o topluma düşük enflasyon, yüksek büyüme ve güçlü istihdam ve refah olarak döner. Ülkemizdeki uygulamayı bu açıdan değerlendirebilirsiniz.“

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yayımladığı cumhurbaşkanlığı kararıyla TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almış, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal’ı atamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski başkandan uyarı: Merkez Bankası başkanı istifa... Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:11