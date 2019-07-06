Yargı paketi AKP’yi ikiye böldü: Tatilden önce mi çıkacak, ekime mi kalacak?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan ilk yargı paketi üzerinde bir mutabakata varamadı.





Pakette yer alan ve 5 yılın altındaki cezalara Yargıtay yolunu açan maddenin terör suçlarını da kapsayacak olması tartışmaya sebep oldu.





AKP’NİN PAKETTE CEMAAT ENDİŞESİ





Madde ile yaklaşık 30 bin kişinin tahliye olması bekleniyor. Paketten uyuşturucu satıcıları, tecavüzcüler, katiller ve hırsızların yararlanmasında bir sakınca görmeyen AKP’li bazı hukukçuların, hizmet hareketine mensup kimselerin de tahliye olabilecek olmasından endişe duyduğu öğrenildi.





PAKETİN EKİM AYINA KALMASI GÜNDEMDE





Paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmeden önce Genel Kurul'dan geçirilmesi yönünde oluşan beklenti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan toplantı sonrasında değişti.





Birinci yargı paketinin Meclis’ten geçirilmesi konusunda acele edilmemesi, gerekirse üzerinde biraz daha çalışılarak TBMM’nin yeni yasama yılına başlayacağı ekim ayında gündeme getirilmesi ihtimali öne çıktı.





MHP İLE DE GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILAMADI





Cumhuriyet’in haberine göre, AKP’de ortaya çıkan bu eğilimin hem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile görüş birliğine varılamaması hem de hukukçu milletvekillerinin bazı kaygılarını dile getirilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.





4-5 MADDELİK DE OLSA BİR PAKET ÇIKARILMALI





Bazı parti yöneticileri paketin sonbahara kaldığını belirtirken; bazıları da küçük bir ihtimal olsa da üzerinde çalışmaları süren paketin 15 Temmuz’da kapatılması planlanan TBMM’nin çalışmalarının uzatılarak çıkarılabileceğini dile getiriyor.





Parti içinde bazı hukukçu milletvekilleri ise Meclis tatile girmeden önce dar kapsamlı olsa bile yargıyla ilgili bir paketin çıkarılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Gündem fazlasıyla 23 Haziran seçimiyle meşgul. Bu gündemden uzaklaşılarak ülkenin sorunlarının çözümü için yola devam edildiği mesajının verilmesi anlamında 4-5 maddelik bile olsa bir paket çıkarılmalıdır.” görüşünü dile getiriyor.





Yargı paketinin tatil öncesi Meclis’e sunulması gerektiği vurgulanıyor.





Teklifin kanunlaşması durumunda son yapılan hesaplamalara göre cezaevlerindeki 80 binin üzerinde tutuklu ve hükümlünün serbest kalacağı belirtiliyor.