Samanyolu Haber /Gündem / TEOG'u saraya sunulan İmam Hatip raporu mu kaldırttı? /19 Eylül 2017 18:40

TEOG'u saraya sunulan İmam Hatip raporu mu kaldırttı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki TEOG çıkışının nedeni Saray’a gelen TEOG raporu. Rapora göre imam hatip 6. ve 7. sınıflarda yapılan deneme sınavlarında, öğrencilerin büyük bölümü 400 puanı geçemedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında TEOG’un kaldırılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da “TEOG’un kaldırılmasına karar verildi. TEOG’un kaldırılması da Türkiye’nin önünün açılması. Evlatlarımızı yarış atı konumuna koyduk. İnanın evlatlarımız büyüyor, büyüdüğünü fark edemiyorsunuz Etüd merkezleri ne kadar artmıştı değil mi? Niye arttı? TEOG yüzünden arttı” diye konuştu.

Ancak Artı Gerçek'in haberine göre bu kararın perde arkasından İmam Hatiplerle ilgili Saray’a sunulan bir rapor çıktı. Raporda, geçen yıl İmam Hatiplerde yapılan deneme sınavlarının oranlarına yer verildi. Oranlara göre İmam Hatip 6. ve 7. sınıflarda okuyan çocukların büyük bir bölümü TEOG’da 400 puanı bile geçemedi. Raporda, Anadolu ve fen Liselerine giriş için öğrencilerin en az 480 puan almaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Raporun öneriler bölümünde ise İmam Hatip’lerdeki eğitim seviyesini yükseltmek yerine sınav sisteminin değiştirilmesi önerisi yer aldı.

TEOG’un kaldırılması kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait. İmam Hatip öğrencileri bu yıl ilk kez TEOG’a girecekti. Alınan bu acil kararla, İmam Hatip öğrencilerinin sınav yükümlülüğü ortadan kalktı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, nasıl bir sistemin geleceği konusunda ise “Üzerinde Bakanlığımız çalışma yapıyor, Bakanlar Kurulu’na sunacağız” açıklaması yaptı.
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