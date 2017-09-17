Samanyolu Haber /Eğitim / Açıklandı: TEOG resmen kaldırılıyor /17 Eylül 2017 12:49

Açıklandı: TEOG resmen kaldırılıyor

TEOG'un kaldırılması konusunda mutabakat sağlandığını ve liselerin kendi sınavlarını yapacaklarını açıklandı

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi havaalanında konuştu. 

TEOG sınavının kaldırılacağını söyleyen Erdoğan şunları dedi:

”Dün Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan’la dün mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır” dedi. 

Erdoğan, “Liseler, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde kendi sınavlarını yapar” diye konuştu.
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