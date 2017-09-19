Samanyolu Haber /Gündem / Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan için ara karar /19 Eylül 2017 18:33

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan için ara karar

Aralarında Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın olduğu gazetecilerin davasında ara karar açıklandı

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 Bugünkü duruşmanın ardından aralarında Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın olduğu 6 gazetecinin tutukluluk hallerini devamına karar verildi.

Duruşma 13 Kasım’a ertelendi.
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