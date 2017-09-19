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Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan için ara karar
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Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan için ara karar
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19 Eylül 2017 18:33
Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan için ara karar
Aralarında Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın olduğu gazetecilerin davasında ara karar açıklandı
SHABER3.COM
Bugünkü duruşmanın ardından aralarında Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın olduğu 6 gazetecinin tutukluluk hallerini devamına karar verildi.
Duruşma 13 Kasım’a ertelendi.
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