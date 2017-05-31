Samanyolu Haber /Gündem / Can Erzincan'ın mallarını satıyorlar /31 Mayıs 2017 12:48

Can Erzincan'ın mallarını satıyorlar

OHAL'le el konulan medya kurumlarının malları satılıyor. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Can Erzincan ve 7 medya kuruluşu listede.

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Can Erzincan TV'nin malları satılıyor

TMSF tarafından yayımlanan ilanla birlikte, Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi ve Turgutlu Havadis Gazetesi’ne ait mallar satışa çıkarıldı.

TMSF'nin satışa çıkardığı Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi ve Turgutlu Havadis Gazetesi’ne ait makine ve teçhizatlar için teklif verme süresi bugün sona eriyor.

Satışa sunulan medya kuruluşlarının logo ve muhammen bedelleri şöyle:

Logo Muhammen bedeli (TL)
Can Erzincan TV 373.120
Barış TV 134.925
Cuma Radyo 15.682
Herkül FM 7.180
Ört TV, Ört FM 5.780
Nazar Gazetesi 8.900
Yerel Bakış Gazetesi 6.925
Turgutlu Havadis Gazetesi 1.900
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