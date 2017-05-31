Can Erzincan'ın mallarını satıyorlar

Can Erzincan TV'nin malları satılıyor
TMSF tarafından yayımlanan ilanla birlikte, Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi ve Turgutlu Havadis Gazetesi’ne ait mallar satışa çıkarıldı.
TMSF'nin satışa çıkardığı Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi ve Turgutlu Havadis Gazetesi’ne ait makine ve teçhizatlar için teklif verme süresi bugün sona eriyor.
Satışa sunulan medya kuruluşlarının logo ve muhammen bedelleri şöyle:
Logo Muhammen bedeli (TL)
Can Erzincan TV 373.120
Barış TV 134.925
Cuma Radyo 15.682
Herkül FM 7.180
Ört TV, Ört FM 5.780
Nazar Gazetesi 8.900
Yerel Bakış Gazetesi 6.925
Turgutlu Havadis Gazetesi 1.900