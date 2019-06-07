Samanyolu Haber /Teknoloji / Telegram'ın kurucusu 6 gündür yemek yemiyor! /07 Haziran 2019 17:38

Telegram'ın kurucusu 6 gündür yemek yemiyor!

Telegram'ın kurucu ortağı Pavel Durov mesajlaşma uygulaması için yeni fikirler bulmak maksadıyla yemek yemeyi bıraktı. Durov kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

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Mobil cihazlar üzerinden şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucu ortağı Pavel Durov, yeni fikirler bulmak maksadıyla yemek yemeyi bıraktı. 

Durov, yeni fikirlere daha açık hale gelmek için 6 gündür yemek yemediğini ve kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

15 YIL ÖNCE KAFEİN VE ALKOLÜ BIRAKTI

Durov’un 15 yıl önce kafein, et, hazır yemek ve alkolü bıraktığı biliniyordu. 

Independent Türkçe'nin haberine göre geçen ay balık ve diğer deniz ürünlerini yemeyeceğini açıklayan Durov şimdi de tüm yiyeceklerden feragat ettiğini söyledi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov 2014 yılından beri ülkesi Rusya'dan uzakta sürgün hayatı yaşıyor.

RUSYA'YA KULLANICI BİLGİLERİNİ VERMEYİ REDDETTİ

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'den mülhem "Rusya’nın Zuckerberg’ü" diye anılan ve popüler sosyal ağ VK’nin de kurucusu olan Durov, Rus istihbaratının kullanıcıların özel bilgilerine erişme talebini reddetmişti. 

Tutuklanmamak için  Rusya'yı terk etmek mecburiyetinde kalan Durov 2014’ten beri ABD'de sürgün hayatı yaşıyor.

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