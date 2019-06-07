Albayrak-Soylu arasında yeni gerginlik: MASAK telefon dinleme izni istiyor

T24.com'dan Tolga Şardan'ın bugünkü yazısında ilginç bir bilgiye yer verdi. Türkiye’nin son dönemde S-400 – Suriye – F -35 konularında ABD ile yaşadığı krizlerin arefesinde MASAK'tan ilginç bir talep geldi. Damat Berat Albayrak'ın yönettiği Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı çalışan MASAK “telefon dinleme ve takip yetkisi” istiyor.





MASAK’ın bu yetkiyi almak istemesindeki temel gerekçenin terörizmin finansmanının önlenmesi ve terörist grupların faaliyetlerinin izlenmesi olduğu ifade ediliyor.







Bilindiği gibi, yasal olarak ülke genelinde telefon iletişiminin takibi ile dinlemesi, istihbarat ve devlet güvenliği açısından MİT ve Emniyet İstihbaratı’nda.







Adli kolluk yani, suç ve suçluyla mücadele konusunda ise yine Emniyet ile Jandarma’da.





Şimdi MASAK bu sisteme dahil olmak istiyor.





Halen bu uygulamayı yapan kurumlar, MASAK’ın talebine olumsuz yaklaşıyor. Ama MASAK da bu konuda ısrarcı.





PEKİ NEDEN ÖNEMLİ





Bu tür İstihbarat faaliyetleri birincisi dışa bakan yönü ile önemli. Çünkü ABD ile yaşanacak krizin arefesinde Türkiye'deki para hareketleri çok önemli . ABD'nin kontrolündeki





Financial Action Task Force’un (FATF) yani Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'deki para hareketlerini mercek altına almış durumda . Bir önceki denetimle ilgili hazırlanan olumsuz rapor nedeniyle Türkiye, neredeyse gri listeye girecekti.







Ancak, acilen yapılan yasal düzenlemelerle Türkiye, “olası şüpheliler” listesine girmekten son anda kurtuldu.





Şimdi Ankara’daki genel beklenti, Türkiye’nin son dönemde S-400 – Suriye – F -35 konularında ABD ile yaşadığı krizlerin havasının FATF raporuna kısmen olumsuz yansıyacağı yönünde.





Raporun olumsuz çıkması halinde yurt dışına para transferleri zorlaşacak. Şu andaki sistemde, para transferindeki işlemden sonra 2 gün içinde paranın yurt dışına çıkışı ya da yurda girişi sağlanırken, olumsuzluk halinde bu süre 2 haftaya kadar çıkabilecek.





Bu durum, öncelikle yabancı yatırımcıları doğrudan etkileyecek.





Ayrıca, ithalat/ihracat ağır biçimde etkilenecek. Türkiye, dünya finans piyasasında itibar kaybı yaşamakla karşı karşıya kalabilecek.





SARAYDAKİ DENGELER DEĞİŞEBİLİR





Türkiye'de yasal olarak telefon dinleme ve takip yetkisi , MİT Emniyet ve Jandarma gibi adli kolluk güçlerinde yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kontrolünde.





Şimdi bu yetkiyi Damat Berat Albayrak'a bağlı bir kurum da istiyor. Bu da araları pekte iyi olmayan iki bakanı yeniden karşı karşıya getirecek