Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Gazetecilere bir saldırı daha oldu! /07 Haziran 2019 19:12

[FLAŞ] Gazetecilere bir saldırı daha oldu!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde haber takibindeki gazetecileri taşıyan balıkçı sandalına Maça Kızı Otel’e ait bir sürat teknesinin çarpmasını kınayan bir açıklama yayınladı.

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Açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Bodrum’da bayram tatili sırasında üç gazeteciye yönelik bir saldırı yaşanmıştır. Bu saldırıyı kınıyoruz. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürat teknesinin hız kesmeden Hürriyet gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk TV muhabiri Onur Aydın’ın içinde bulunduğu tekneye çarptığı görülmüştür. Gazetecilerin büyük bir tehlike yaşamasına, teknenin kaptanının ağır yaralanmasına neden olan bu saldırının meslektaşlarımızın görüntü almasını engellemek için yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından vahimdir. Kaptanın tutuklanması ise sevindiricidir. Ama olaya azmettiren kişilerle ilgili de gerekli yasal süreç başlatılmalı ve sorumluların cezalandırılması sağlanmalıdır. Meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Soruşturmanın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
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