Samanyolu Haber /Teknoloji / Telefonunda VPN kullananlara çok önemli uyarı /30 Ocak 2017 18:30

Telefonunda VPN kullananlara çok önemli uyarı

Yapılan araştırmaya göre Google Play Store'daki her 3 VPN uygulamasından 1'i kullanıcılarının özel bilgilerini çalıyor. Ayrıca VPN uygulamalarının sadece %1'i güvenli sayılabilecek düzeyde!

SHABER3.COM

Android, hemen hemen bütün platformlar kullanılan oldukça geniş bir kitleye hizmet eden bir işletim sistemi. Açık kaynak kodlu olması ve geliştirilerine oldukça geniş izinler veriyor olmasıyla da zaman zaman güvenlik problemleri yaşayabiliyor.

En son güvenlik problemi ise Google Play Store'da bulunan VPN uygulamalarıyla alakalı. Avustralya'da bulunan CSIRO ve UC BerkleyÜniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre Google Play Store'da bulunan VPN uygulamalarının %38'i zararlı yazılım içeriyor veya kullanıcı verilerini depoluyor.

Kullanıcı verilerini Çin'de bulunan sunuculara gönderen VPN uygulamalarının sayısı ise bir hayli yüksek.

Ücretsiz VPN servislerinin birçoğunda ise kullanıcı güvenliği oldukça tehlikeli bir durumda.

En kötü 10 VPN uygulamasını da açıklayan araştırmacılar, bu uygulamaların güvenlik kriterleri açısından en alt noktada bulunduklarını belirttiler.

shiftdelete.net'in haberine göre araştırmada teste tabi tutulan Google Play Store'daki 234 VPN uygulamasından sadece %1'lik bir kısmı güvenli sayılabilecek kriterlere sahip.

Bakalım özellikle ülkemizde yoğun bir şekilde kullanılan VPN servislerinin yarattığı güvenlik sorunları, kullanıcıları alternatif yöntemlere itecek mi? 
<< Önceki Haber Telefonunda VPN kullananlara çok önemli uyarı Sonraki Haber >>

Hizmetin altı esası

Hizmetin altı esası

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Belediye otobüsünde dehşet anları

Belediye otobüsünde dehşet anları

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:05:36