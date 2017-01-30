Serbest bırakılan Ayhan Bilgen, tutuklanmak üzere tekrar gözaltına alındı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütülen Beştaş ve Bilgen'in serbest bırakılmasına Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz ederek, her iki şüphelinin de tutuklanmasını istedi.







AYHAN BİLGEN'E TEKRAR GÖZALTI





İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi. Beştaş ve Bilgen'in yakalanmaları durumunda tutuklanacakları bildirildi.





Kararın ardından Ayhan Bilgen, Diyarbakır'da gözaltına alındı.





BUGÜN BALUKEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ





Bu arada bugün Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken hakkında tahliye kararı vermişti. Mahkeme kararının gerekçesini "Karartılacak delil olmaması, milletvekili olması ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce tutuklu vekillere ilişkin kararı" olarak göstermişti.