Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İncirlik Üssü' açıklaması





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Görüşme sonrasında bir açıklama yapan Çavuşoğlu, 'İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemimizde yok.' diye konuştu.