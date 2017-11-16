Samanyolu Haber /Gündem / Tek suçu Adil Öksüz'ün akrabası olmak /16 Kasım 2017 10:04

Tek suçu Adil Öksüz'ün akrabası olmak

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Habertürk eski Ankara Temsilcisi, Meydan gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdal Şen’in de aralarında yer aldığı tutuklu sanıklar hakkında karar açıklandı.

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Tayyip Erdoğan’ın ‘benim eski komşum’ diyerek hakkında hakaretvari sözler söylediği Erdal Şen’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tek suçu Adil Öksüz’ün bacanağı olmak olan ve 15 Temmuz günü memleketinde izinde bulunan Şen'le birlikte Öksüz'ün kayınbiraderi ile diğer isimlere de hapis cezası verildi. 5 sanıklı davada Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, bacanağı gazeteci Erdal Şen’in ile 3 sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, bir sanığın ise beraatine karar verildi.
 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, Ali Sami Yıldırım, Erdal Şen, İlhan Erdem, Yakup Yaman ve tutuksuz sanık Akif Kopuz ile avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatleri yönünde karar verilmesini istedi.Tutuksuz sanık Akif Kopuz hakkında ise beraat kararı veren heyet, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.
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