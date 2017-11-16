Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvet ve kara para zanlısı Egemen Bağış neden KKTC vatandaşı oldu? /16 Kasım 2017 09:56

Rüşvet ve kara para zanlısı Egemen Bağış neden KKTC vatandaşı oldu?

Rüşvet zanlısı Egemen Bağış'ın KKTC vatandaşlığına geçmesinin hikmeti ortaya çıktı

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17-25 Aralık Operasyonları’nın merkezindeki olan ve ABD’de yargılanan Rıza Zarrab’la rüşvet ilişkileri belgelenen eski Bakan Egemen Bağış 10 Kasım’da, “KKTC’ye destek oluyorum” iddiasıyla buranın vatandaşlığına geçti. Fakat dünyada Türkiye dışında hiçbir ülkenin tanımadığı KKTC vatandaşlığana geçmenin avantajı ne olabilir sorusunun cevabı ise kısa süre verildi.

KKTC mevcut yapıdaki en önemli özelliği Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (Interpol) üye olmaması ve suçluları iade etme zorunluluğu bulunmaması. Bağış’ın 27 Kasım’da ABD’de başlayacak ve Rıza Zarrab’ın yargılanacağı jürili dava öncesi böyle bir karar aldığı iddia ediliyor. Davadan çıkacak herhangi bir karara karşı tedbir uyguladığı aktarılıyor.
 
Egemen Bağış ile birlikte 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonları sırasında gözaltına alınan Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı’nın da vatandaşlık talepleri KKTC Bakanlar Kurulu’nun 10 Kasım’daki toplantısında kabul edildi. Vatandaşlıkları 14 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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