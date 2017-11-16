Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünya başka bir gezegenle çarpışmış olabilir /16 Kasım 2017 10:09

Dünya başka bir gezegenle çarpışmış olabilir

Kazara çarpışmanın 750 milyon yıl önce meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

SHABER3.COM

ABD’deki George Mason Üniversitesi’nden astrofizikçi Xiaolei Zhang, milyarlarca yıl önce var olan Rodinya süperkıtanın Dünya’nın menşei belirsiz gök cismiyle çarpışmasından sonra bölündüğünü tahmin ettiklerini açıkladı.

Darbenin ABD’nin batısındaki Colorado Yaylası’na isabet ettiğini belirten Zhang, yaylanın 337 bin kilometrekarelik alana sahip olmasından hareketle Dünya’ya çarpan 'yabancı gezegenin' Mars büyüklüğünde olduğu sonucuna vardı.

Zhang’ın görüşüne göre bu felaketin sebebi, Güneş sisteminin Samanyolu 'kollarından' birinin içinden geçmiş olması. Astrofizikçiye göre, Güneş sistemi ‘kolun’ içinden geçerken ‘yabancı gezegen’ aralarında Dünya’nın da bulunduğu birkaç gezegenin yer aldığı sektöre girmiş olabilir.
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