Samanyolu Haber /Dünya / Tek Motorlu uçak trafiğe düştü /03 Mayıs 2017 21:13

Tek Motorlu uçak trafiğe düştü

ABD'de trafikte meydana gelen uçak kazası herkesi şaşırttı. Kazada pilot ağır yaralandı

Uçak bir anda yere düştü

Washington, Mukilteo'daki Güneybatı Mukilteo Bulvarında Küçük bir uçak, düştü. Trafikte bekleyenlerin dehşet içerisinde izlediği düşüşüşün ardından alev topuna dönüştü Bir aracın güvenlik kameraları dehşet anlarını saniye saniye kaydetti. Düşen uçak bazı eletrik hatlarına zarar verdiği için uzun süre bölgede elektrik kesintisi oldu. 

Uçağın 30 yaşındaki pilotu ağır yaralanırken yoldan geçen iki kişi hafif şekilde yaralandı Polis, kazada ve müteakip yangında birkaç otomobilin de hasar gördüğünü açıkladı 


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