Onur Özbizerdik yine tahliye edildi!

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Dündar Kılıç'ın torunu, sanık Onur Özbizerdik ile avukatı katıldı.





Duruşmada savunmasını yapan Özbizerdik, "Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe üzüldüğünü ve sinirlendiğini" iddia ederek, "Özellikle bayan bakanın etrafının çevrilmesi olayı beni daha fazlasıyla üzdü. Biraz da ilaç aldım. Ülkemizde çoğu zaman maç sonrasında ve düğünlerde sevinçten ateş edilir. O gün ben üzüntüden ateş etmek istedim. Biraz daha kendimi gaza getirdim. Hollanda Konsolosluğu'na gitmek istedim. Bana mani oldular. Sırf tepkimi göstermek için ruhsatsız silahımla havaya ve duvara ateş ettim" dedi.





"Hasımları olduğu için silah taşıdığını" öne süren Özbizerdik, hakkındaki suçlamanın "basit bir olay olmasına rağmen medya tarafından gündeme getirildiğini" savunarak, "Savcı ifademi almadan sorguya sevk etti. Sulh ceza hakimi tutukladı. Bana da sözlü olarak 'Sağlığın iyi değil biraz dinlen' dedi. Benim öfke kontrolü rahatsızlığım var. Ancak bu rahatsızlık akıl hastalığı seviyesinde değil. Verilecek her türlü karara razıyım." dedi.





Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ersan Akpınar da Ulus'taki bir gece kulübünde vale olarak çalıştığını belirterek, sanığı daha önceden tanımadığını olay günü patronunun kendisinden sanığı alıp gezdirmesini istediğini aktardı.





ATEŞ EDENİ BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ





Özbizerdik'i arabayla Kuruçeşme'ye doğru götürdüğünü dile getiren Akpınar, "Arabadayken kalabalık bir grup vardı. Onlarla konuştu. Sonra da arkadan ateş sesleri geldi. Ancak kim ateş etti bilmiyorum. Ben şok oldum. Müşterilerle ben pek konuşmam. Sanık arabadan inmedi. Onu biliyorum. Ayrıca sanık arabadayken Hollanda aleyhine laf söyledi." ifadelerini kullandı.





Mahkeme, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın tedbir mahiyetinde olması ve tutuklamada umulan amacın gerçekleşmesi nedenleriyle sanık Onur Özbizerdik’in tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.





HAKKINDAKİ DAVALAR DEVAM EDİYOR





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Onur Özbizerdik'in "korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.





Özbizerdik daha önce de benzer suçlardan çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti. Özbizerdik hakkında açılan bazı davalar da devam ediyor.