Alış Veriş Merkezinin merdivenine sıkıştılar

Alış Veriş Merkezinde dehşeti yaşadı
Çin'de Tongren Şehri'nin Jiangkou İlçesinde bir Alış Veriş Merkezinde 2 yaşındaki çocuk, annenin yanından ayrıldıktan sonra yürüyen merdivende kolunu sıkıştırdı. Zavallı çocuğun annesi oğlu kurtarmak için yürüyen merdivenlerden indi. Acil durdurma düğmesine bastı ve makineyi tam zamanında durdurdu.
Hemen güvenliğe ve itfaiyeye haber verildi. Uzun uğraşlar sonunda çocuk kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan iki yaşındaki çocuğun ciddi bir yaralanmasının olmadığı açıklandı