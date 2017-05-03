Samanyolu Haber /Gündem / Alış Veriş Merkezinin merdivenine sıkıştılar /03 Mayıs 2017 20:52

Alış Veriş Merkezinin merdivenine sıkıştılar

Bir Alış Veriş Merkezinde çocukların yürüten merdivenlerdeki oyunu dehşet ile bitti

Alış Veriş Merkezinde dehşeti yaşadı

Çin'de Tongren Şehri'nin Jiangkou İlçesinde bir Alış Veriş Merkezinde 2 yaşındaki çocuk, annenin yanından ayrıldıktan sonra yürüyen merdivende kolunu sıkıştırdı. Zavallı çocuğun annesi oğlu kurtarmak için yürüyen merdivenlerden indi. Acil durdurma düğmesine bastı ve makineyi tam zamanında durdurdu.
Hemen güvenliğe ve itfaiyeye haber verildi. Uzun uğraşlar sonunda çocuk kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan iki yaşındaki çocuğun ciddi bir yaralanmasının olmadığı açıklandı  
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