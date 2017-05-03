Alış Veriş Merkezinin merdivenine sıkıştılar

Hemen güvenliğe ve itfaiyeye haber verildi. Uzun uğraşlar sonunda çocuk kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan iki yaşındaki çocuğun ciddi bir yaralanmasının olmadığı açıklandı

Çin'de Tongren Şehri'nin Jiangkou İlçesinde bir Alış Veriş Merkezinde 2 yaşındaki çocuk, annenin yanından ayrıldıktan sonra yürüyen merdivende kolunu sıkıştırdı. Zavallı çocuğun annesi oğlu kurtarmak için yürüyen merdivenlerden indi. Acil durdurma düğmesine bastı ve makineyi tam zamanında durdurdu.