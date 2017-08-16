Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında linci savunan o isim bakın kimmiş! /16 Ağustos 2017 00:42

Canlı yayında linci savunan o isim bakın kimmiş!

Canlı yayında 'Siz bana kurşun sıkarsanız ben de sizi linç ederim' diyen Yeni Türkiye'nin hukukçusu Selman Öğüt'ün Havuz yazarı Hilal Kaplan'ın kocası Süheyb Öğüt'ün kardeşi olduğu ortaya çıktı.

AKP'li hukukçu canlı yayında linci savundu!

Hilal Kaplan'ın kocasının kardeşiymiş

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programına konuk olan İstanbul Selman Öğüt skandal açıklamalarda bulundu. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Öğüt, hukuku ve yargıyı yok sayıp linci meşrulaştırarak, 15 Temmuz darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde linç edilen askerler hakkında şunları söylemişti: 

"Siz bana kurşun sıkarsanız ben de sizi linç ederim. Orada zaten hukuk yok. Kusura bakmayın saatlerce orada duran insanlara ateş edenler, öldürenler her türlü muameleye layıktırlar. Kimse 'Bu adamlar size kurşun sıktı, siz de bunları dövdünüz' diyemez. Hukukçu olarak bunu kabul etmiyorum." 

Öğüt'e yanıt veren CHP PM Üyesi Canan Kaftancıoğlu, "Orada linç edilenler isterse darbenin bir numaralı sorumlusu olsun, siz orada hukuku yok sayarak, biz kendi hukukumuzu uygularız 'linç edilir' gibi bir mantığa cevap vermek bile istemiyorum. Siz linci meşrulaştırıyorsunuz" demişti.

Selman Öğüt'ün Kaftancıoğlu'nun sözlerine "Evet darbecilere karşı linci meşrulaştırıyorum. Ben linç ederim" diye cevap vermişti.

Sosyal medyada büyük tepki çeken açıklamaların sahibi AKP'li hukukçunun Havuz yazarı Hilal Kaplan'ın kocası Süheyb Öğüt'ün kardeşi olduğu ortaya çıktı. 

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