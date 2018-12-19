TCDD’den kazadan sonra Hızlı Trenin hızını düşürdü

16 Aralık tarihinde bölge müdürü Duran Yaman'ın imzasıyla yayımlanan emirde, yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 9 Aralık'taki duyuru ile yolları değiştirilen YHT'lerin, bu kez daha önce olduğu gibi yalnızca kendilerine tahsis edilen yollardan sevk edileceği kaydedildi.





Yazıda, kazadan sonra, sinyalsiz bölgede YHT hızının maksimum 50 km/saat, sinyalizasyon sisteminin olduğu Sincan'dan sonraki bölgede ise hızın 160 km/saat olacağı belirtildi. Hatlar üzerindeki sevkin, trafik kontrolörü ile hareket memurlarınca yapılacağı, bu işlemlerde makasçının rol almayacağı da kaydedildi. Tutuklanan hareket memuru Sinan Y'nin, avukatı Mehmet Ektaş, ‘'Yeni emirde, trenlerin sevk işlemleriyle ilgili süreçten makasçı tamamıyla çıkarılmış ve hiçbir rol tanımlanmamıştır. Bu emir itirafnamedir” dedi.