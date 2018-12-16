Samanyolu Haber /Gündem / İki gün önce ağır kazanın yaşandığı tren hattı tekrar sinyalizasyonsuz açıldı /16 Aralık 2018 15:26

İki gün önce ağır kazanın yaşandığı tren hattı tekrar sinyalizasyonsuz açıldı

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 90 kişinin yaralandığı tren kazasının gerçekleştiği hızlı tren hattı yeniden ulaşıma açıldı. Sinyal sisteminin olmadığı hatta trenlerin istasyondan geçerken hızlarını düşürdüğü ve sesli uyarıda bulunduğu görüldü.

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara-Konya seferini yaparken Marşandiz İstasyonu’nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifle çarpışan yüksek hızlı trenle ilgili tartışmalar devam ederken yolda sinyalizasyon eksikliğinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı kazanın ardından raylar ve enerji iletim hatları yenilenerek hat, yeniden ulaşıma açıldı. Saat 06.10’da Ankara Garı’ndan hareket eden YHT, kazanın meydana geldiği hattı kullanarak İstanbul Pendik’e gitti. Ardından Sincan- Kayaş arasında hizmet veren banliyö treni de bu hattı kullandı.

Sinyalizasyon eksikliği sebebiyle kazanın meydana geldiği ihtimali ağır basarken gerekli tahkikat ve çalışma yapılmaksızın hattın yeniden ulaşıma açılmasının yeni kazalara davetiye olabileceği belirtiliyor.

Kazanın ardından ilk günkü seferde hem YHT hem de banliyö trenlerinin Marşandiz İstasyonu’ndan geçerken hızlarını düşürdüğü ve sesli uyarıda bulunduğu görüldü.
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