İki gün önce ağır kazanın yaşandığı tren hattı tekrar sinyalizasyonsuz açıldı

Ankara-Konya seferini yaparken Marşandiz İstasyonu’nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifle çarpışan yüksek hızlı trenle ilgili tartışmalar devam ederken yolda sinyalizasyon eksikliğinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı kazanın ardından raylar ve enerji iletim hatları yenilenerek hat, yeniden ulaşıma açıldı. Saat 06.10’da Ankara Garı’ndan hareket eden YHT, kazanın meydana geldiği hattı kullanarak İstanbul Pendik’e gitti. Ardından Sincan- Kayaş arasında hizmet veren banliyö treni de bu hattı kullandı.





Sinyalizasyon eksikliği sebebiyle kazanın meydana geldiği ihtimali ağır basarken gerekli tahkikat ve çalışma yapılmaksızın hattın yeniden ulaşıma açılmasının yeni kazalara davetiye olabileceği belirtiliyor.





Kazanın ardından ilk günkü seferde hem YHT hem de banliyö trenlerinin Marşandiz İstasyonu’ndan geçerken hızlarını düşürdüğü ve sesli uyarıda bulunduğu görüldü.

