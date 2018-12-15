Samanyolu Haber /Gündem / Savcılıktan tren faciası açıklaması: İfadeler gerçeği yansıtmıyor /15 Aralık 2018 19:41

Savcılıktan tren faciası açıklaması: İfadeler gerçeği yansıtmıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentteki tren faciasının ardından gözaltına alınan TCDD çalışanlarının medyada yer alan ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili olarak gözaltına alınan TCDD çalışanlarına ait olduğu iddia edilen ifadelere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, tren kazasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yayımlanan şüpheli ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Emniyet görevlileri tarafından bir ifadenin paylaşılmadığı belirtilen açıklamada, bu hususta hassas davranılması, ifade ve diğer işlemlerle ilgili paylaşım yapılmaması yönünde emniyet çalışanlarının uyarıldığı kaydedildi.

Tren faciasının ardından gözaltına alınan üç TCDD çalışanının ifadelerinde, olaya sebep olan ray hattındaki "makas değişikliğine" ilişkin şüpheli açıklamalar yer aldığı öne sürülmüştü.
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