Samanyolu Haber /Gündem / Tayland'da Erdoğan'a 'diktatör' diyen sunucu kovuldu /29 Temmuz 2018 09:52

Tayland'da Erdoğan'a 'diktatör' diyen sunucu kovuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ diyen Taylandlı sunucu görevden uzaklaştırdı. Türkiye büyükelçiliğine de götürülen sunucuya özür diletildi.

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Tayland’da Digital TV 28 dijital televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘diktatör’ ifadesini kullanan sunucu Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırdı.

Sputnik’in aktardığına göre Eariyakun, Türkiye asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı’nı bırakmasının konu alındığı spor programı sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “1000 odalı saraylar inşa eden, seçimlerde hile yapan ve gazetecilere baskı yapan diktatör” ifadesini kullandı.

Tayland’da faaliyet gösteren Barış için Müslümanlar Vakfı, sunucunun cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine, Digital TV 28 dijital televizyonunun parçası olduğu Tayland Üçüncü Ulusal Televizyonu medya holdinginin yetkilileri, Eariyakun’un görevini askıya alarak sunucuyu Türkiye’nin Tayland Büyükelçiliği’ne götürdü. Eariyakun, kullandığı ifadeden dolayı şahsen Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün’den özür diledi.
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