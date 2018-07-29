Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da ırkçılığa karşı #MeTwo hareketi /29 Temmuz 2018 10:04

Almanya'da ırkçılığa karşı #MeTwo hareketi

Mesut Özil'in Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılmasının ardından Almanya'da yaşayan göçmen kökenliler gündelik yaşamda karşılaştıkları ırkçı davranışları sosyal medyada paylaşıyor.

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Mesut Özil'in Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılmasının ardından, sosyal medyada ırkçılık tartışmaları hız kazandı. Binlerce kullanıcı Twitter üzerinden #MeTwo etiketiyle gündelik hayatta karşılaştıkları ırkçı davranışları paylaşıyor. #MeTwo etiketi Almanya'da trend olurken, birçok ünlü isim ve politikacı da attıkları tweetlerle harekete destek verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas attığı tweette "Almanya'da ırkçılığın artık bir problem teşkil etmediğini düşünen varsa ona #MeTwo tweetlerini okumasını tavsiye ederim. Bu kadar çok insanın sesini yükseltmesi hem etkileyici hem de acı verici" ifadelerini kullandı. Maas kampanyaya da destek çağrısı yaptı: "Sesimizi onlarla birlikte yükseltelim: Irkçılığa karşı her zaman, her yerde".


Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen "İlk görev dönemimde Federal Meclis İçişleri Komisyonu'ndan Reinhard Grindel ile bazı görüş ayrılıkları yaşadık. Her ikimiz de partimizin meclis grubunun uyum politikaları sözcülüğünü yürütüyorduk. Bana şöyle demişti "Başarılamamış uyumun bir örneğisiniz #Metwo"

Yeşiller partisi eski milletvekili Özcan Mutlu "Federal Meclis'ten bir delegasyonla Güney Afrika seyahati dönüşü. Frankfurt'taki pasapart kontrolü sırasında memur Meclis Grup Başkanı olarak sahip olduğum diplomatik pasaportu nereden aldığımı soruyor. Arkamdaki diğer Meclis Grup Başkanı arkadaşlar memuru azarlıyor #MeTwo"


Yeşiller Partisi'nin eski Eş Başkanı Cem Özdemir ise paylaştığı tweette öğrencilik yıllarında eğitimine nasıl devam etmek istediği ile ilgili bir soruya verdiği yanıt üzerine kendisiyle nasıl dalga geçildiğini anlattı. Alman eğitim sisteminde en başarılı öğrenciler Gymnasium, en düşük akademik düzeydeki öğrenciler ise  "Hauptschule" tipi okullarda eğitimine devam ediyor. Özdemir tweette "4'üncü sınıfta öğretmen eğitimimize nasıl devam edeceğimizi sordu. Elimi Gymnasium için kaldırdım. Öğretmen güldü, tüm sınıf da ona katıldı" diye aktardı.

Gazeteciler ve basın mensupları da katıldı

#MeTwo etiketiyle çarşamba gününden bu yana on binlerce tweet paylaşıldı. Bunlar arasında gazeteciler ve basın mensupları da var.

Der Spiegel dergisi muhabiri Hasnain Kazim "Tıklım tıklım dolu otobüsteki tek beyaz olmayan bensem, otobüse bir polis biner ve tek kimliğini göstermek zorunda olan ben olurum. #MeTwo".



Magazin dergisi başeditörü Ekrem Şenol:

"- Nerelisiniz?

- Gummersbach.

- Hayır, aslen nerelisiniz?

- Gummersbach.

- Hayır, anneniz babanız nereli?

- Gummersbach.

- Peki ya büyükanneniz ve büyükbabanız?

- Gummersbach. #MeTwo".

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