Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli Kürtler Eset rejimi ile anlaştı /29 Temmuz 2018 09:45

Suriyeli Kürtler Eset rejimi ile anlaştı

Suriyeli Kürtlerin desteklediği Suriye Demokratik Konseyi, Suriye hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından kendilerinin 7 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek adına rejimle çalışacaklarını bildirdi.

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Suriyeli Kürtlerin desteklediği Suriye Demokratik Konseyi, Suriye hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından kendilerinin 7 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek adına rejimle çalışacaklarını bildirdi.

Konsey, Şam’da yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, tarafların demokratik ve merkez yerine yerelden yönetilen bir Suriye için yol haritası üzerinde çalışma kararı aldıklarını açıkladı.

Bu, Konsey’in Suriye’nin başkentine yaptığı resmen duyurulmuş ilk ziyaret oldu. Söz konusu ziyaret, Kürt yetkililerin Suriye’de, kendilerine bölgesel yönetim hakkı kazanabilmek adına, Suriye lideri Beşar Esat‘la iletişim kanallarını açık tutma niyetlerini de gösteriyor.

Suriye’deki toprakların 4’te birini kontrolü elinde tutan Kürtler, 7 yıldır süren savaş boyunca Esat’la çatışmaktan uzak durdu ve rejim güçleri Rusya ve İran’dan yardım alırken kimi zaman “ortak düşmanlara” karşı mücadele etti.
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