'Erdoğan'ın da Sadullah Ergin'in de haberi vardı!'

Yargı mensuplarına yönelik operasyonlarda tutuklanan Kozmik Oda Savcısı Mustafa Bilgili, kozmik odada 2009'da yapılan aramanın dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi.





Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Bilgili, 3. Sulh Ceza Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok'a ifadesinde şu bilgileri verdi:





ARINÇ'A SUİKAST





Olay günü polis arayarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast yapılacağına ilişkin ihbarda bulundu. Ben de ihbarı yapan kişinin bulunması ve gerekli araştırmanın yapılarak şüpheli aracın yanına gelen kişilerin gözaltına alınması ve Arınç'a haber verilmesini istedim. Şüpheli askerlerin çalıştığı seferberlik tetkik kurulunda arama yapılmasına karar verdik.





ARAMA İSTEĞİ ÜST SEVİYEDEN GELDİ





Dönemin Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakan Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüşmüş. Neticede Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Başbakan Erdoğan'a Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda arama yapılmamasını söylemiş. Başbakan arama isteyince, askerlere talimat vermiş. Sonra arama yapıldı. Bunlar dönemin Başsavcısı ile Adalet Bakanı'nın bilgisi dahilindedir.





KRİZ ÇIKTI





Ancak arama yapıldığı sırada son iki odaya girmemize devlet sırrı olduğu gerekçesiyle karşı çıktılar. Burada ancak bir hakimin arama yapabileceği söylendi. Odaları mühürleyip, tutanak tutup çıktık. Hakim karar alıp bu odada bizzat arama yaptı. 20-25 gün sürdü. Buradan bilgisayar imajının alınmasıyla ilgili tartışma çıktı. Alınan imaj örneğinin mahkemeden karar alınana kadar Genelkurmay'da kalmasına karar verildi. Odayı mühürledik.





SADULLAH ERGİN ANLATTI





Daha sonra şüpheliler hakkında teknik takip ve dinleme kararı verildi. Başbuğ'dan sonra göreve gelen Necdet Özel döneminde şüpheli askerlerin hükümeti takip ettiklerine kanaat getirince, Özel ve Erdoğan görüşmüş. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kapatılmasına karar vermişler. Bunu bana Sadullah Ergin aktardı.