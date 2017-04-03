Tavuğu mu az pişirmişler köfteler mi yanmış?

Piknikçilere terör tutuklaması!







Kapatılan FEM dersanesinde öğretmenlik yapan 7 kişi 27 Mart'ta Hacegan ormanlarında pikniğe gitti.





İsimsiz bir ihbar sonucu polis öğretmenlerin piknik yaptığı yere baskın yaptı.





Öğretmenler ne olduğunu anlamadan apar topar gözaltına alındı.





Mithat B., Metin Ç., Mustafa B., Ümit A., Murat T., Osman T., ve ismi öğrenilemeyen bir öğretmen 8 gün boyunca nezarette kaldı.





Öğretmenlere yönelik tek suçlama geçmişte FEM dersanesinde çalışmış olmalarıydı.





Engelli bir çocuğu olan Mithat B., dahil 7 öğretmen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.











