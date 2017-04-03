Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan Sisi'ye övgü /03 Nisan 2017 23:24

Trump'tan Sisi'ye övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile Beyaz Saray’da görüştü. Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına Sisi’den övgüyle söz etti.

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Donald Trump: Sisi harika işler yaptı

Sisi ile seçim kampanyası sırasında tanıştığını ve kendisine çok yakın olduğunu belirten Trump, Beyaz Saray"daki görüşmenin iki tarafın da beklediğinden daha uzun sürdüğünü söyledi. Birçok konuda Sisi ile görüş birliğinde olduklarını belirten Trump, ’Herhangi bir kuşku varsa’ herkesin bilmesini istiyorum ki El Sisi, çok zor koşullar altında harika işler yaptı. Biz Mısır’ın ve Mısır halkının arkasındayız’ dedi. Trump, Mısır ile olan askeri işbirliğini de en üst düzeye çıkaracaklarını söyleyen Trump’ açıklaması sırasında Sisi’ye dönerek, ’Burada artık büyük bir müttefikiniz var’ dedi.

Donald Trump: Sisi harika işler yaptı

Sisi ise açıklamasında, gösterdiği ilgi ve yakınlık için ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti. Trump’ın kendine özgü kişiliğini takdir ettiğini dile getiren Sisi, Trump’ın teröre karşı mücadelede Mısır’ı her zaman yanında bulacağını söyledi.
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